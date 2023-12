Concerto de Natal do DIÁRIO termina com chave de ouro

O Concerto de Natal do DIÁRIO com a Orquestra Clássica da Madeira, dividido em duas sessões no Centro de Congressos, levou a magia da quadra natalícia a mais de 1.200 pessoas.

O ciclo de espectáculos juntou em palco os madeirenses Francisco Loreto (maestro), Micaela Abreu (cantora lírica), o lisboeta FF (cantor) e 50 músicos da Orquestra Clássica da Madeira, bem como um aluno do Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira.