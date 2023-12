Novo galo de ouro de Notre-Dame em Paris colocado no topo da catedral

O novo galo de ouro da Catedral de Notre-Dame, em Paris, foi ontem colocado no topo daquele monumento, substituindo aquele atingido por um incêndio em 2019.

O novo galo, que substitui o que ficou danificado no incêndio de 15 de abril de 2019, foi desenhado pelo arquiteto-chefe dos monumentos históricos franceses, Philippe Villeneuve.

Esta peça emblemática, um dos símbolos da capital francesa, foi abençoada pelo arcebispo de Paris, Laurent Ulrich, e transportada por um guindaste até ao topo da torre da catedral, de 96 metros de altura, constatou a Agence-France Presse (AFP) no local.

Philippe Villeneuve referiu que este novo galo, que tem asas de fogo, mostra que a catedral ressurgiu das cinzas como a fénix.

No galo foi colocado um tubo lacrado com os nomes das cerca de 2.000 pessoas envolvidas na reconstrução da capital e guardadas algumas das relíquias salvas do fogo.

O galo antigo, que foi recuperado, será exposto no museu das relíquias de Notre-Dame.

Este símbolo é importante para os franceses que o exibem, por exemplo, nas camisolas das seleções nacionais de futebol e de rugby.

A 08 de dezembro, o Presidente francês, Emmanuel Macron, visitou a catedral e anunciou que a sua reabertura acontecerá a 08 de dezembro de 2024, cinco anos depois do incêndio.

Macron disse ainda que vai convidar o Papa Francisco a assistir à reabertura da Catedral Notre-Dame.

O incêndio aconteceu a 15 de abril de 2019, mas a reconstrução deste monumento só começou no início de 2022, após sucessivos atrasos devido à descontaminação por chumbo, à pandemia da covid-19 e às escavações arqueológicas.

Na altura, a igreja estava a ser alvo de obras de restauro, presumindo-se que o fogo possa estar relacionado com as mesmas.