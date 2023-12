Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro assinala hoje 37 anos

O Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro (NRM-LPCC) assinala hoje, dia 29 de Dezembro, o seu 37.º aniversário.

Em comunicado remetido às redacções, a organização recorda que a presença da Liga Portuguesa Contra o Cancro na Madeira deu os primeiros passos através do Dr. Luís Camacho de Freitas, que, em 1986, iniciou contactos junto da direcção nacional para a concretização desse projecto, que viria a ser aprovado em reunião realizada no dia 29 de Dezembro desse mesmo ano.

Na altura, foi sugerido o nome de Maria Lourdes Sá Fernandes para presidente, por já ter experiência nesta área enquanto voluntária no IPO de Lisboa, tendo a tomada de posse dos Corpos Sociais do Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro acontecido a 17 de Outubro de 1987 . Nessa mesma data foi inaugurada a primeira sede do NRM-LPCC, situada na Rua Latino Coelho, no Funchal.

De 1 a 3 de Novembro de 1987, realizou-se o 1.º peditório para angariação de fundos com vista ao desenvolvimento das actividades do NRM, sendo em Outubro do ano seguinte criado o 'Movimento Vencer e Viver', tendo por coordenadora Maria Ernestina Câmara.

"Ao longo dos anos, o NRM da LPCC cresceu em termos de espaços e de acção, alargando o leque de eventos e abrindo várias delegações em diferentes concelhos da Região", destaca a organização.

Actualmente, está presente no Funchal, através da sede do Núcleo Regional, que, em 1993, transferiu-se para a Rua Elias Garcia, mas também em Machico, Santana, Calheta, Ribeira Brava, Porto Moniz e Porto Santo.

Além de Maria Lourdes Sá Fernandes assumiram a direção do NRM Maria Teresa Chorão Aguiar Vaz Tomé (2002-2009), Isabel Maria Monteiro da Veiga França (2009-2014), e Emanuel Ricardo Franco Sousa, que se mantém na presidência desde 2014.

As actividades do Núcleo incluem eventos como: o Peditório Nacional, o 'Março Azul', o 'Outubro Rosa', o 'Novembro Azul', bem como os projectos ‘Um Dia pela Vida’ e ‘Cancro sobre Rosas’, entre muitos outros, "que em muito têm contribuído para a sensibilização e prevenção do cancro, assim como para a investigação científica, para o apoio social e para a angariação de fundos, essenciais para o desenvolvimento das várias acções que são desenvolvidos na Madeira".