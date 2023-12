Novos órgãos regionais da Ordem dos Enfermeiros tomam posse hoje

Os novos dirigentes da Secção Regional da Madeira da Ordem dos Enfermeiros, eleitos na sequência do acto eleitoral realizado a 15 de Novembro último, tomam posse esta quinta-feira. A cerimónia está agendada para as 16 horas, na sede regional, no Funchal.

Teresa Espírito Santo saiu vencedora do ‘confronto’ com Ana Gouveia, tendo recebido o voto de confiança de 51% dos votantes (915 votos), contra os 46,8% (841 votos) conseguidos pela lista A.

A nova presidente do Conselho Directivo Regional da Madeira da Ordem dos Enfermeiros será a primeira mulher a assumir o cargo, sendo empossada para o mandato de 2024-2027. Antes das eleições, ao DIÁRIO, a enfermeira que chefia os Cuidados Paliativos, no Hospital Dr. João de Almada, apontava como principais objectivos deste novo projecto "a defesa dos interesses gerais dos destinatários dos serviços de enfermagem e a representação e defesa dos interesses da profissão". Além disso, pretendia "dar visibilidade e defender a valorização da enfermagem, num mandato de proximidade".

Teresa Espírito Santo, que integrava a equipa do presidente cessante, apresentou-se a votos com o lema 'Por uma enfermagem positiva', numa lista independente, sem qualquer ligação a uma estrutura nacional. A Madeira, foi, de resto, a única região do país a ter duas listas concorrentes neste acto eleitoral, no qual foram eleitos os órgãos de cada região, mas também o novo bastonário. Luís Barreira, eleito à partida por ser a única lista concorrente, sucedeu a Ana Rita Cavaco.

A cerimónia vai ter lugar na sede da Ordem, na Madeira, à Rua Visconde Cacongo n.º 35, sendo presidida pelo secretário regional com a pasta da Saúde, Pedro Ramos, em representação do presidente do Governo Regional. Rubina Leal, vice-presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, também estará presente, em representação de José Manuel Rodrigues.

Política e sociedade:

9h30 - reunião semanal da Vereação da Câmara Municipal do Funchal.

11h00 - reunião da 4ª Comissão Especializada Permanente de Habitação, Energia e Infraestruturas, da Assembleia Legislativa da Madeira.

11h00 – tem lugar a cerimónia de entrega de bolsas de mérito a alunos do ensino secundário do ano lectivo 2022/2023, no Salão Nobre do Edifício do Governo Regional, à Avenida Zarco, contando com a presença do líder do Executivo madeirense, Miguel Albuquerque.

11h30 - reunião semanal da Câmara Municipal da Ponta do Sol

16h00 – celebrações religiosas do Dia dos Santos Inocentes, na Igreja Paroquial de São Roque do Faial, com bênção de todas as crianças. No decorrer destas celebrações irá actuar o Grupo Recreativo da Casa do Povo.

16h00 - comemorações do 347.º aniversário da freguesia do Arco de São Jorge, iniciativa que contará com a presença de Rogério Gouveia.

Desporto:

20h00 - 64ª edição da Volta à Cidade do Funchal. Pelas 17 horas tem lugar a corrida destinada a atletas em cadeira de rodas; às 18h30 arranca a ‘Marcha da Saúde’. A entrega de prémios da edição deste ano da ‘São Silvestre’ acontece às 20 horas, na Praça CR7, contando com a presença de José Manuel Rodrigues, presidente o parlamento madeirense.

Efemérides

1895 - Os irmãos Lumiére promovem, nas caves do Grand Café de Paris, a primeira sessão de cinema.

1908 - Sismo de Messina, seguido de maremoto, atinge a Sicília e o sul de Itália, causando cerca de 100 mil mortos.

1983 - Em Lisboa, no edifício da Companhia Portuguesa Rádio Marconi, é inaugurada a primeira central telefónica digital europeia para ligações internacionais.

1989 - Vaclav Havel toma posse como Presidente da Checoslováquia e Alexander Dubcek, líder da Primavera de Praga, em 1968, é eleito presidente do Parlamento.

2005 - É colocado em órbita o primeiro satélite experimental do sistema europeu de navegação Galileu, Giove A.

2006 - São aprovados o Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território e a Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável.

2008 - Morre, aos 68 anos, o músico jamaicano Vincent Ford, autor da letra ‘No woman no cry’.

2020 - Os embaixadores dos 27 Estados-membros da União Europeia aprovam por unanimidade a aplicação provisória do novo acordo entre o bloco europeu e Reino Unido a partir de 1 de Janeiro de 2021.

