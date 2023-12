SANAS Madeira possui agora um núcleo de enfermagem

No final deste ano, o Comando Operacional do SANAS Madeira aposta numa nova valência, como forma de profissionalizar a instituição e em garantir uma emergência pré-hospitalar de qualidade.

Desta forma, aabertura do Corpo Operacional aos profissionais de Enfermagem vem reforçar as equipas das embarcações salva-vidas e garantir uma melhor assistência a quem necessita, sendo assim não só uma mais valia para a abordagem da vítima no mar como também terá o potencial de intervenção medicalizada, sempre em articulação com o Serviço de Emergência Médica Regional.

O projecto, segundo o Comandante Angelo Abreu “começou desde que nos apercebemos que proceder à evacuação de vítimas com doenças que não permitem uma navegação rápida ou em condições de mar que nos obrigam a navegar durante mais tempo era uma grande condicionante para o estado geral da mesma, pelo que queremos garantir um compromisso entre a estabilização do seu estado de saúde e efetuar-se a extração da forma mais rápida possível", afirmou.

Desde o início deste ano que temos vindo a introduzir enfermeiro a bordo das nossas embarcações salva-vidas e a mais valia a bordo é inequívoca. As nossas tripulações são compostas por elementos que possuem cursos de Nadador Salvador, TAT (Tripulante de Ambulância de Transporte) e TAS (Tripulante de Ambulância de Socorro) que já nos permite ter um conhecimento aprofundado a nível de emergência pré-hospitalar. Se somarmos a estes a experiência, a destreza e olhar clínico que não é acessível de outra forma penso que não restam dúvidas sobre o incremento de competências e a garantia de uma ainda melhor qualidade de socorro a todos aqueles que contam connosco. Ângelo Abreu, comandante do SANAS Madeira

O comandante explicar ainda que todos os enfermeiros que gostariam de ter uma "experiência diferente" e pertencer ao Núcleo de Enfermagem do SANAS Madeira devem entrar em contacto através do e-mail [email protected].

"Se gostavam de se juntar à nossa causa e missão de Salvaguarda da Vida Humana no Mar escrevam-nos, teremos todos o gosto em contar com todos", conclui.