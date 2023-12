Miguel Romão na equipa técnica do Marítimo

Miguel Romão reforça a equipa técnica do Marítimo liderada por Fábio Pereira. Trata-se de um treinador, também ele, madeirense e que, até há um ano, foi um dos adjuntos do igualmente treinador madeirense Ivo Vieira.

Miguel Romão foi director técnico da AFM durante cinco anos (2007 a 2011) e, em 2011/12 passou a integrar a equipa técnica chefiada por Jokanovic, primeiro no União e depois no Bravo Maquis de Angola.

A partir da temporada de 2016/17 passou a coadjuvar Ivo Vieira, na primeira experiência deste técnico madeirense fora da Madeira, no Desportivo das Aves e, nessa mesma temporada, no Estoril. Com Ivo Vieira esteve até ao final da temporada de 2021/22, no Moreirense, Vitória de Guimarães, Al–Wheda, da Arábia Saudita, e no Famalicão.