Assaltaram gasolineira no Funchal

A gasolineira situada à Rua da Ribeira de São João, no Funchal, terá sido alvo de assalto durante a última noite. Esta manhã o vidro da loja do referido posto ‘Galp’ apareceu quebrado – posto encerra das 00:00 às 07:00 -, e segundo o DIÁRIO conseguiu apurar, o(s) amigo(s) do alheio terão furtado artigos da loja de conveniência, desconhecendo-se se também chegaram a subtrair valores em numerário (dinheiro).