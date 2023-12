Associação Xarabanda promove 'Concerto em tom de conversa'

A Associação Musical e Cultural Xarabanda, recebeu hoje, 19 de Dezembro, um 'Concerto em tom de Conversa' de António Bexiga, que falou sobre a Viola Campaniça e o seu projecto 'Raia', e de outros músicos madeirenses, que abordaram a Viola de Arame.

Neste encontro entre as violas e músicos foram compartilhadas memórias, ideias, sentimentos e derivadas sonoridades.

António Bexiga é compositor, produtor e mul-instrumentista, contando já com vários discos editados e trabalhos em cinema, teatro, dança, circo, teatro de marionetas e perfomance. O seu projecto 'Raia' percorre as sonoridades da viola campaniça nas suas fronteiras acústica e eléctrica, analógica e digital, tradicional e experimental, ensaiada e instantânea, frequentemente em diálogo com outras formas de arte, visuais ou de performance. Além disso, António Bexiga é também um dos compositores de 'O céu do Pastor', música oficial da Évora 27 Capital Europeia da Cultura.