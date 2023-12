Porto-santenses desejam saúde e continuação de bons indicadores no Turismo em 2024

Os porto-santenses desejam para os 12 meses de 2024, sobretudo, saúde. Mas também desejam outras coisas boas, como a continuação de bom índice turístico, que em 2023 bateu recordes.

A propósito, o ex-autarca Idalino Vasconcelos desejou aos porto-santenses e a todos aqueles que residem na ilha, "um ano muito bom, com muita saúde e muita paz”.

O antigo presidente da câmara e da junta de freguesia, desejou ainda que "o turismo continue em maré alta". “Antes tinham apenas três meses de movimento turístico, mas agora temos mais meses, desde Março até final de Outubro, o que é muito bom para ilha”.

Por seu turno, o empresário José Mendonça disse que, para o ano de 2024, deseja “saúde não só para mim, para também para todos". "Desejo que todos passem um 2024 de alegrias com aas suas famílias”, acrescentou.

Já o bem conhecido Roberto Sousa, da Porto Santo Line, começou por dizer ao DIÁRIO que "2023 não foi mau e que no próximo ano seja, com saúde e que o trabalho seja uma realidade". "O resto, com saúde, vai-se resolvendo quotidianamente", rematou.