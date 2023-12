Francisca Marote entrou vitoriosa nos Masters de ténis

A tenista Francisca Marote, do Roberto Costa TC, entrou vitoriosa Masters Juvenis da Federação Portuguesa de Ténis, no escalão sub-12.

A madeirense é a 3ª classificada do Ranking Nacional e entrou com o pé direito na fase de grupos da prova. "Pela frente teve Carolina Bernardo, 5.ª colocada no ranking nacional. Numa primeira partida equilibrada, a vitória do primeiro set caiu para o lado da madeirense que venceu por 7-5. Já o segundo set, Francisca Marote não abrandou e venceu por 6-2, garantindo a vitória no primeiro encontro do Grupo 1 dos Masters 2023", refere nota à imprensa.

Já hoje há jornada dupla. Primeiro vai defrontar Constança Fernandes, que na primeira ronda, venceu por 6-0 e 6-2, partilhando o primeiro lugar do grupo com Francisca. E, por volta das 16 horas, concluirá a fase de grupos diante de Madalena de Sousa.