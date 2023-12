Chuva solidária de peluches no relvado dos Barreiros no intervalo do Marítimo-Penafiel

Conforme noticiou o DIÁRIO, o Marítimo, através da Fundação Marítimo Centenário, promoveu uma acção solidária no jogo deste sábado diante do Penafiel, da 14ª jornada da II Liga, a que subordinou ao tema ‘para que não falte nenhum presente neste Natal’.

Assim, no intervalo do jogo, os sócios e adeptos que adquiriram peluches atiraram-nos para o relvado do estádio, sendo que, depois, estes bonecos angariados serão doados às instituições de acolhimento de jovens da Região. O peluche do Garras foi um dos mais atirados para o relvado.

O momento foi registado e mereceu uma ovação dos adeptos e simpatizantes, por este gesto solidário de Natal.

Neste momento, em termos de jogo, o Marítimo está empatado a zero com o Penafiel.