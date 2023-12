A venda de casas abranda na Madeira. Essa é a conclusão a que chegamos ao constatar que, entre Janeiro e Setembro, foram transaccionados menos 734 imóveis do que em igual período do ano passado. A notícia que faz a manchete da edição de hoje do seu DIÁRIO revela, também, que o volume de negócios caiu 67,5 milhões de euros.

Em destaque nas páginas de hoje deste matutino trazemos a fartura e a miséria dos últimos 12 meses. O ano que agora finda ficou marcado por recordes no turismo, acordos governativos, mas também pelo apagão na Saúde e pela despromoção do Marítimo. Nesta edição, passamos em revista um 2023 de assimetrias.

Espaço, ainda, para salientar que os beneficiários do Complemento para Idosos crescem 90%. O apoio lançado em 2021 já abrangeu 2.500 pessoas, num investimento global superior a 5 milhões de euros.

A par disso, dizemos-lhe que o subsídio social de mobilidade foi prorrogado até 31 de Junho e que 4.800 correm esta noite a Volta à Cidade. As inscrições esgotaram a uma semana do evento que conta com atletas de 34 nacionalidades.

Boas leituras e bom dia!