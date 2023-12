Filas continuam esta manhã na Horários do Funchal

Uma longa fila de pessoas está à espera de renovar o passe social esta manhã, ainda antes da abertura de portas da loja da Horários do Funchal no centro comercial Anadia.

Tal como ocorrera ontem, primeiro dia útil pós-Natal, a entrega de documentação para o passe gratuito da Horários do Funchal, que abrange jovens com menos de 23 anos e idosos acima dos 65 anos, está a gerar constrangimentos para quem apenas tem de renovar o passe para o próximo mês.

Passe gratuito motiva espera de horas no Anadia A grande afluência que se registou na manhã desta quarta-feira para a entrega de documentação para o passe gratuito da Horários do Funchal, que abrange jovens com menos de 23 anos e idosos acima dos 65 anos, motivou uma espera de horas no Centro Comercial Anadia Shopping.

Recorde-se que ontem, depois das notícias que davam conta de várias horas de espera, a empresa de transportes públicos decidiu "adoptar medidas extraordinárias, tendo em conta o elevado fluxo de clientes, principalmente para criação e carregamento do novo passe gratuito".

Entre estas, "autorizar que todos os utilizadores do seu serviço de transporte público, com 65 anos ou mais, a partir do dia 01/01/2024, possam embarcar, bastando para tal apresentar ao motorista o Cartão de Cidadão ou Bilhete de Identidade", sendo que "só é válida até 1 de Março, data a partir da qual será necessário apresentar o passe correspondente", conforme noticiámos ontem e hoje na edição impressa.

'Horários do Funchal' adopta medidas para evitar constrangimentos nos seus balcões Em causa está a grande afluência de clientes com mais de 65 anos para fazer o novo passe gratuito, que entra em vigor a partir de 1 de Janeiro

Contudo, como se vê nas fotos tiradas esta manhã, as filas continuam porque a mensagem, claramente, não chegou a quem devia chegar. Inclusive não há qualquer aviso para esta situação, o que leva a que quem tem de carregar o passe social para poder andar de autocarro a partir de segunda-feira, 1 de Janeiro de 2024, teve de desistir ou terá de insistir em ficar na fila, sendo que esta situação é habitual nos finais de meses, mas foi agravada por esta medida do Governo que está a ser bem recebida pela população idosa e com menos de 23 anos.