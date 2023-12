Miguel Pires dá concerto hoje no Espaço Multiusos do Porto Moniz

Esta quarta-feira, 27 de Dezembro, prossegue a programação especial de Natal e Fim-de-ano promovida pela Câmara Municipal do Porto Moniz.

Assim, a tradição volta a ser cumprida hoje: "Todos juntos acompanharemos as sonoridades oferecidas pelo artista Miguel Pires, num concerto organizado pela Retoiça - Associação Cultural, Desportiva e Recreativa, que conta com o apoio do Município de Porto Moniz".

Esta informação, por lapso do DIÁRIO, não foi incluída na programação global publicada hoje de 7 páginas sobre as propostas dos vários espaços e concelhos para esta recta final do ano e 'réveillon'.

A partir das 18h00, Miguel Pires estará no Espaço Multiusos do Porto Moniz para um concerto musical de entrada gratuita. Neste Natal são vários os motivos que justificam uma visita ao Porto Moniz. Porto Moniz, um Município de Tradições! Câmara Municipal do Porto Moniz

Ou seja, para além do tradicional espectáculo fogo-de-artifício no final do ano, a partir do Porto de Abrigo, há mais motivos de animação naquele concelho, como por exemplo as iluminações e as ornamentações de Natal.

Depois do final do ano, há outros motivos de interesse no Porto Moniz. A 6 de Janeiro, há a entrega de prémios do VII Concurso de Presépios do Município do Porto Moniz e Cantar dos Reis.

Estas duas iniciativas são dinamizadas pela Associação Cultural e Recreativa do Porto Moniz, a partir das 18h30, no Espaço Multiusos do Porto Moniz.

Depois, de 19 a 21 de Janeiro, há a tradicional Festa de Santo Antão, na freguesia do Seixal, um tradicional arraial que atrai muita gente de outras paragens até ao concelho do Porto Moniz.