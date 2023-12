Tem até 8 de Janeiro para votar online nos projectos do Orçamento Participativo do Funchal

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) acaba de anunciar o prolongamento do período de votação do Orçamento Participativo do Funchal 2023-2024 até ao dia 8 de Janeiro. "A votação, simultaneamente presencial com um calendário de votação pelas dez freguesias, mas também on-line, iniciara-se a 28 de Novembro e terminaria amanhã, dia 29 de Dezembro", pelo que "a decisão decorre de alguns problemas técnicos decorridos, nas duas últimas semanas na plataforma de votação on-line", justifica.

Assim, "e como tem havido uma elevada participação e afluência de votos nos projectos apresentados a votação, a autarquia decidiu prorrogar a fase de votação", permitindo que os cidadãos tenham "a possibilidade de votar online, nos projectos que pretendem ver implementados, até ao próximo dia 8 de Janeiro, através da plataforma online, ou, presencialmente, num ponto de votação extra, entretanto criado para o efeito, permitindo aos cidadãos, no dia 4 de Janeiro de 2024 entre as 9h30 e as 17h00, se deslocarem às instalações da Unidade de Gestão Participativa da Câmara Municipal do Funchal, sita à Rua Padre Gonçalves da Câmara, n.º 16, 2º Piso", informa.

Acresce que "hoje, dia 28 de Dezembro, está disponível um elemento da equipa OPF na Junta de Freguesia do Monte, até às 17h00, permitindo aos cidadãos que aí se desloquem, exercer o seu direito de voto neste ponto de votação presencial", sendo que "cada cidadão de nacionalidade portuguesa tem direito a votar em dois projectos distintos. Os alunos ou jovens, com idade inferior a 18 anos, devem submeter a autorização dos pais/encarregados de educação, disponível na secção 'documentos', devidamente assinada, permitindo a sua participação na fase de votação pública", recorda. Ou descarregue no anexo em baixo.

"Note-se que o OPF reserva 550 mil euros divididos em quatro categorias: Escolar, Juvenil, Concelhia e Sénior, estando para votação 35 projectos", conclui a CMF.

Polémica não se fez esperar

A decisão da autarquia apanhou de surpresa alguns dos participantes, mesmo porque até à data não tinha sido comunicada qualquer anomalia na plataforma e no sistema de votação, sendo que os votos eram actualizados diariamente.

Além disso, referem-nos, alguns dos participantes dizem não terem sido informados previamente desta prorrogação por quase mais duas semanas, o que poderá prejudicar quem já estava à frente na votação e contava que amanhã teria conquistado os votos suficientes para o seu projecto ser aprovado.

O DIÁRIO sabe que há quem acuse a autarquia de estar a favorecer os participantes com menos votos, em detrimento dos mais populares que trabalharam durante o último mês para angariar votos que garantissem a vitória.