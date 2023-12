Marítimo promove acção solidária no jogo com o Penafiel

O Marítimo, através da Fundação Marítimo Centenário, promove uma acção solidária no jogo deste sábado, diante do Penafiel, da 14ª jornada da II Liga, a que subordinou ao tema ‘para que não falte nenhum presente neste Natal’.

Assim, no intervalo do jogo os sócios e adeptos que, entretanto, tiverem adquirido um peluche, devem atirá-lo para o relvado do estádio, sendo que, depois, estes peluches angariados serão doados às instituições de acolhimento de jovens da nossa região. O peluche do Garras pode ser adquirido, a partir desta quarta-feira, nas lojas do Marítimo com um desconto de 30% e, na sua compra, o clube oferece dois bilhetes para o jogo.

Refira-se que os bilhetes para o Maritimo-Penafiel, a ter lugar no próximo sábado a partir das 12h45, estão já à venda nas lojas oficiais do clube ao Almirante Reis e no Estádio, ao preço de 3 euros (bancadas Topo), 6 euros (bancada lateral) e 9 euros (bancada central) para os sócios, enquanto para o público em geral os preços variam ente os 5 euros (bancadas Topo), 10 euros (lateral) e 15 euros (central). Como habitualmente, os sócios com lugar anual têm entrada gratuita no estádio.