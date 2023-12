Bom dia. Fique a conhecer os principais temas que marcam o seu DIÁRIO de hoje.

Evasão fiscal em alta. GNR detectou, entre Janeiro e Novembro, mais 79% de infracções nas mercadorias em circulação do que em todo o ano de 2022. Este é o assunto que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO e que pode ler na página 7.

Mas há mais para ver na edição desta quarta-feira. Bom tempo para o réveillon. Previsões favorecem clima de festa na passagem de ano, no Dezembro mais quente de sempre no Funchal * DIÁRIO apresenta intenso roteiro de propostas para dar as boas-vindas a 2024.

‘Pai Natal’ apanhado com carregamento de droga. Suspeito de andar a distribuir produto estupefaciente na noite da consoada ficou em prisão preventiva.

Fique também a saber que Lojas inauguram época de promoções em dia de trocas, e que 14 navios na última semana do ano.

