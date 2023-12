Rubina Leal destaca o reforço do número de enfermeiros na Região

A vice-presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Rubina Leal, esteve presente esta quinta-feira, 28 de Dezembro, na tomada de posse dos órgãos estatutários da Secção Regional da Madeira da Ordem dos Enfermeiros, onde enalteceu o reforço e a valorização dos enfermeiros na Região

Rubina Leal aproveitou a ocasião para reconhecer o trabalho efetuado pelos órgãos cessantes, num mandato fortemente marcado pela pandemia da covid-19. A vice-presidente do Parlamento Madeirense felicitou os novos órgãos eleitos, desejando que a equipa encabeçada pela Enfermeira Teresa Espírito Santo desenvolva um programa profícuo em prol da classe profissional e, acima de tudo, em prol da saúde dos madeirenses e porto-santenses.

Perante uma plateia repleta de enfermeiros, a responsável destacou o papel que todos os dias os profissionais da enfermagem levam a cabo na salvaguarda da saúde e bem-estar da população.

Rubina Leal afirma, que foi sobejamente “importante o reforço dos enfermeiros na Região, não só em termos de profissionais a exercer, como também no que concerne à valorização da sua carreira”, destacando que “o número de enfermeiros na Região aumentou 4,0% em 2022, quando comparado com 2021 (2.551 em 2022; 2.452 em 2021)”, acrescentando que “em média, existiam 10,1 enfermeiros por mil habitantes. O rácio da RAM está acima do valor nacional (7,8) e também do valor da R.A. dos Açores (9,8)”.

Números, aponta, que “são importantes, uma vez que estamos, pela primeira vez, acima da média da OCDE, que é de 9.2 enfermeiros por cada mil habitantes”.

Para concluir, Rubina Leal deixou o alerta de que com uma população cada vez mais envelhecida, onde os cuidados de enfermagem são cada vez mais necessários, este aumento e valorização dos enfermeiros "é fundamental para que os madeirenses continuem a ter um sistema regional de saúde eficaz, adequado a um conjunto de especificidades da nossa Região.”