PSD destaca que Madeira é a única Região do País que vacina todos os bebés contra o VSR

O grupo parlamentar do PSD destacou, hoje, o facto da Madeira ser pioneira na implementação da imunização imunização contra o Vírus Sincicial Respiratório (VSR), causador de doenças respiratórias em bebés. A comitiva visitou o Centro de Saúde Dr. Rui Adriano de Freitas, na Nazaré.

Tal como explica Conceição Pereira, porta-voz da iniciativa, este "é um vírus que circula muito frequentemente nesta altura do ano, que é responsável por internamentos, sobretudo nas crianças mais pequenas com problemas respiratórios muito graves, pelo aumento no recurso ao serviço de urgência e por sequelas no futuro".

Para combater esta realidade, a Região apostou na vacinação de todas as crianças nascidas a partir de 1 de Novembro. Essa vacina é administrada nas primeiras 24 ou 48 horas, e para as outras crianças que nasceram a partir de 1 Abril, poderão realizar a vacinação nos centros de saúde da sua residência.

"Esta medida inovadora representa um marco importante no âmbito da saúde pública, permitindo reforçar a prevenção da infecção por VSR", indica o partido social-democrata. Segundo a parlamentar, "queríamos chamar a atenção para a importância desta vacinação e que é, no fundo, uma medida de saúde pública e que baseia-se na prevenção que está prevista no Plano Regional de Saúde de 2030".

Até ao dia 17 de Dezembro, segundo Conceição Pereira, estavam vacinadas 1.197 crianças. O Centro de Saúde da Nazaré é o centro de saúde da RAM que mais crianças vacinou contra o VSR até à data.