Incêndio na Ribeira Brava obriga a reforço de meios

O incêndio que deflagrou esta tarde na zona da Furna, na Ribeira Brava, continua activo.

As chamas que continuam a lavrar com bastante intensidade obrigaram a um reforço de meios, sendo que neste momento já foram chamados para o local os Bombeiros Voluntários Madeirenses, que vão apoiar a corporação dos Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol no combate ao fogo.