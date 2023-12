Saúde destaca interesse da população sobre a comparticipação de medicamentos

O Instituto de Administração da Saúde, IP-RAM (IASAÚDED, IP-RAM) faz um balanço “muito positivo” das acções de sensibilização promovidas durante o mês de Dezembro, no âmbito da campanha de comunicação 'Comparticipação de Medicamentos – Literacia em Saúde e Sustentabilidade do SRS', desenvolvida pela Secretaria Regional da Saúde e Protecção Civil, através do IASAÚDE, IP-RAM.

Foram desenvolvidas várias iniciativas dirigidas à população em geral dos concelhos de Câmara de Lobos, Calheta, Ponta do Sol, Ribeira Brava e Funchal. Nos centros de saúde, os utentes e profissionais de saúde mostraram-se satisfeitos com o objectivo da campanha, salientando a importância destas iniciativas para “mais ganhos em saúde”, bem como para “o aumento da literacia e a consciencialização dos utentes”.

"Os utentes mostraram-se sensibilizados com a problemática e aproveitaram as iniciativas para esclarecer algumas dúvidas", nota o SRS.

O IASAÚDE, IP-RAM vai desenvolver iniciativas pelos restantes concelhos da Região com o objetivo de promover a literacia em saúde, desenvolver uma sociedade mais informada, mais inclusiva e com maior responsabilidade efetiva que conduzirá à otimização de recursos e à sustentabilidade do SRS.