"Queremos trabalhar a partir da Madeira para o Mundo"

O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Pedro Calado, participou esta quinta-feira, 29 de Setembro no Immerse Global Summit - Europe, que decorre até amanhã na capital madeirense. Durante a sua intervenção, o edil funchalense destacou o grande avanço económico, cientifico e tecnológico verificado na Região Autónoma da Madeira nas últimas décadas, assegurando que o arquipélago está "preparado para o século XXI".

Há 40 anos, A Madeira e a Cidade do Funchal eram das regiões mais pobres do país e da Europa. Graças à estabilidade governativa e à visão de desenvolvimento dos sucessivos governantes, hoje, temos dos PIB’S europeus mais altos, infraestruturas desenvolvidas em toda a Ilha e uma cidade repleta de dinamismo, desenvolvimento e capaz acolher os maiores, melhores eventos do Mundo, como este, onde estamos aqui presentes. Pedro Calado

Pedro Calado lembrou que a Região é reconhecida mundialmente: "A Madeira Já ganhou 7 galardões de Melhor Destino do Mundo e 8 Europeus e hoje tem a Praia do Porto Santo considerada a melhor praia da Europa".

O autarca funchalense realçou os benefícios de viver na Madeira, nomeadamente a "qualidade de vida, segurança, bons hotéis e gastronomia, boas unidades de saúde públicas e privadas", assegurando que a Universidade da Madeira, o Governo Regional e a Câmara Municipal do Funchal "estão focadas e preparadas para desenvolver o conhecimento cientifico, digital e informativo".

Por incompatibilidade de agenda, o autarca não pôde estar presente, um vídeo com o seu discursou foi transmitido no palco do Teatro Municipal Baltazar Dias.

Confira o discurso do presidente da CMF na íntegra