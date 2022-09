Comercialização da banana aumentou 17,3% nos primeiros 8 meses

Nos primeiros oito meses de 2022 "foram comercializadas na primeira venda 15.021,0 toneladas de banana, mais 2.214,6 toneladas (+17,3%) que em igual período de 2021", informa DREM, segundo os dados fornecidos pela Direção Regional de Agricultura (DRA).

Quase 85 quilogramas por cada 100 foram para exportação, mais precisamente para Portugal Continental. "Daquele total 84,7% foi expedida, tendo como principal destino o Continente (84,0% no período homólogo)", salienta.

Ainda refere que "do total de banana comercializada, 81,6% pertencia à categoria extra (79,7% no período homólogo)", numa melhoria da qualidade do produto que chega ao mercado.

"No intervalo temporal em referência, Junho foi o mês que registou maior volume de comercialização de banana (2.455,4 toneladas), tendo sido, contudo em Fevereiro, que se observou a maior subida relativa (+42,0%)", realça dos dados divulgados no seu Portal.

Por fim, destaca que "a evolução de acordo com as categorias foi desigual". E explica: "Comparativamente ao mesmo período de 2021, a banana de categoria extra e de primeira aumentaram 20,0% e 12,3%, respetivamente, enquanto a de segunda apresentou uma redução de 1,7%."