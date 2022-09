'Macaronight 2022' acontece em formato presencial e on-line

Esta sexta-feira, 30 de Setembro, a Universidade da Madeira (UMa), realiza mais um edição do 'Macaronight', este ano com o tema 'Missões Horizonte Europa'.

O evento vai decorrer em formato híbrido, havendo uma componente presencial, que se realizará no Campus da Penteada (Piso -1), entre as 14h e as 20h e uma componente on-line, que poderá ser acompanhada através do site do evento.

O programa deste ano conta com um conjunto alargado de actividades relacionadas com a 'Restauração das nossas águas e oceanos' e a 'Adaptação às alterações climáticas', entre inúmeros outros temas. Além disso, pela primeira vez, o programa inclui também visitas guiadas ao Laboratório de Investigação do Centro de Química da Madeira e à Estação de Biologia Marinha do Funchal.

A participação presencial nas actividades é gratuita, mas requer inscrição prévia obrigatória, que deve ser feita através do preenchimento do formulário online.

Nesta edição vão estar representados vários Centros de Investigação, Departamentos e Escolas da Universidade da Madeira, nomeadamente o CEEAplA - Centre of Applied Economics Studies of the Atlantic, o ISOPlexis - Centro de Agricultura Sustentável e Tecnologia Alimentar, o Grupo de Investigação em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores, o Pólo na UMa do Instituto de Plasmas e Fusão Nuclear, o CiTUR Madeira - Centro de Investigação, Desenvolvimento e Inovação em Turismo, o NeuroRehabLab | LifeTech Madeira, o Departamento de Engenharia Civil e Geologia, a Escola Superior de Saúde, e a Escola Superior de Tecnologias e Gestão.

Está também confirmada a presença da Europe Direct Madeira, da Escola Superior de Enfermagem São José de Cluny, do MARE - Centro de Ciências do Mar e do Ambiente, polo da Madeira, da StartUP Madeira, da ARDITI - Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação, e da Iniciativa Madeira Digital Health and Wellbeing.

O 'Macaronight' é financiado por mecanismos do grupo Horizon H2020 - Marie Curie Sklodowska/European Union e tem como parceiros Canárias, Açores, e Madeira.

O objectivo passa por divulgar a ciência, tecnologia, investigação e inovação desenvolvidas na região da Macaronésia.

Na Madeira, o projecto é liderado pela Universidade da Madeira e tem como parceiros a Secretaria Regional de Educação, a Câmara Municipal do Funchal (CMF), a ARDITI e a StartUp Madeira.