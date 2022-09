Há muitos anos que não tínhamos um ano tão bom para o regadio

A um dia de terminar o ano hidrológico 2021/2022, as contas do precipitação do Governo Regional coincidem com as do IPMA: ronda os 86% do normal.

“Na nossa média ficamos a menos 14% de um ano médio”, revelou esta tarde a secretária regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, à margem de visita à zona do Pico do Areeiro.

Os dados do Governo Regional dizem respeito às estações da ARM que fazem a monitorização da precipitação “nos locais onde é captada a água que vem para o abastecimento”, ou seja, “nos locais onde é importante que chova para se poder ter água para o abastecimento e para a rega”, acentuou Susana Prada.

Dados obtidos pelas “dezenas de estações” da ARM, “entre 30 a 40”, estimou.

Com a época das chuvas a chegar, a governante classifica este ano hidrológico de “muito bom”. Prova disso, não houve constrangimentos nos giros do regadio, onde “há muitos anos que não tínhamos um ano tão bom”, afirmou. Lembra que num passado recente a distribuição de água para regadio chegou e ser em ciclos de 80 dias, em certos sítios, e “este ano foram 30 dias”, porque as reservas de água nas lagoas de armazenamento não correram risco de esgotar lagoas.