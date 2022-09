Universidade da Madeira é uma das vencedoras de programa de saúde mental no ensino superior

A Universidade da Madeira (UMa) informou, esta quinta-feira, que é uma das três instituições vencedoras da primeira edição do Programa FLAD/OPP – Saúde Mental no Ensino Superior.

Este programa resulta de uma parceria com a Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP) e com o alto patrocínio da Presidência da República, recebeu 32 candidaturas. O júri composto por Ana Isabel Lage Ferreira, membro da direcção da Ordem dos Psicólogos Portugueses, Ângela Maia, docente no Departamento de Psicologia Aplicada na Escola de Psicologia da Universidade do Minho e Maria da Conceição Bento, directora-geral do Ensino Superior, seleccionou três projectos para receberem o apoio do programa. UMa

O projecto Wellbeing UMa, com foco no desenvolvimento das competências sócio-emocionais dos alunos e na criação de uma rede de apoio coesa e solidária entre eles e outros grupos do universo universitário, introduz a criação de Embaixadores de Saúde Mental.

Trata-se de estudantes universitários que, em regime de voluntariado, serão envolvidos e formados para poderem desenvolver, implementar e acompanhar as actividades ao abrigo deste projecto. Os wellBEING Spots envolvem Artes, Desporto, Escrita Criativa, Musicoterapia, Leituras ao Ar Livre e até um Cruzeiro Filosófico, sempre com vista ao desenvolvimento da literacia psicológica e a facilitar a autoexpressão, autoconsciência e interacção social. UMa

De acordo com o júri, “este projecto vem no seguimento de um trabalho já realizado pela Universidade da Madeira e irá ser um contributo importante para a consolidação do ambiente e da identidade desta Instituição de Ensino Superior. É muito transversal e muito sólido, quer do ponto de vista teórico, quer prático”.

Os projectos seleccionados são apresentados esta sexta-feira, 30 de Setembro, durante a 5.ª edição do Congresso OPP, em Aveiro.