Espaço do Artesão com exposição alusiva aos 25 anos da ADC

Já está patente no Espaço do Artesão uma exposição alusiva aos 25 anos da Associação Desportiva do Campanário (ADC) que retrata a história desta entidade e o papel interventivo que tem tido no seio da comunidade.

As peças foram elaboradas pelos alunos da Escola Básica 2+3 Cónego João Jacinto Gonçalves de Andrade, das escolas do 1.º ciclo e pelos utentes do centro de dia.

O presidente da ADC, Luís Drumond, destacou que "mais do que as instituições, são as pessoas que fazem a diferença", referindo que as obras foram inspiradas na freguesia do Campanário, desde os seus marcos culturais aos seus marcos históricos, representadas através da escrita e da expressão plástica.

A abertura oficial da exposição contou com a presença do presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava, Ricardo Nascimento.

Ricardo Nascimento reconheceu a dedicação por parte da escola, dos alunos e dos professores em representar a cultura do Campanário e enalteceu o papel desta ação para a cultura do concelho.

Isto é a imagem de um meio que trabalha para o seu meio e esta escola tenta reviver a sua cultura e as suas tradições." Ricardo Nascimento, presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava.

O autarca destacou, ainda, a forte e contínua presença da Associação no seio da comunidade do Campanário e do concelho da Ribeira Brava, felicitando-a pelo reforço cultural que tem apresentado ao longo dos anos. “Mais do que imagens, isto é o reflexo de um trabalho que decorreu durante 25 anos”, referiu Nascimento.

A exposição é gratuita e está patente no Espaço do Artesão, no Campanário, até 15 de Novembro.