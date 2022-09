Memória e património ganham destaque em exposição no Espaço Espelho d'Água

'Memórias de um futuro passado', da autoria de Luís Jesus, é o título da terceira de cinco exposições a apresentar no âmbito das celebrações finais do Espaço Espelho D'Água, já no dia 1 de Outubro.

Aqui a temática memória e património ganham destaque, numa altura em que se aproxima a data de conclusão do projecto Espaço Espelho D'Água, a 5 de Novembro.

Em 'Memórias de um futuro passado', o artista pretende levar o público numa viagem intemporal, através de elementos característicos e facilmente reconhecíveis, mas também com experiências abstratas fora do tempo e do espaço.

Nas suas obras, Luís Jesus, utiliza a força das cores como espelho de um património físico, palpável e facilmente identificável.

Através de aguarelas de casas típicas, que têm o traço como elemento principal, mas também com obras de cariz abstrato, onde a mancha de cor ganha força, o artista pretende cruzar, nesta exposição, o passado, o futuro, mas também o presente.

Luís Jesus sempre mostrou interesse pelo desenho de locais emblemáticos, contudo esta é a primeira vez que trabalha estes conceitos de forma tão consciente. Com técnicas e materiais, o artista experimenta e transmite sensações distintas de elementos e memórias que lhe são familiares.

Por um lado, a pintura em aguarela sobre desenhos a caneta permitem-lhe explorar esta proximidade, por outro, as manchas de cor nos seus trabalhos abstratos levam à procura de novos caminhos e relações entre grupos de cores.

Através das emoções e impressões que Luís Jesus projecta na pintura, o observador é convidado a fazer a sua própria viagem, entrando num mundo de que também faz parte e que irá sem dúvida dialogar consigo.