Vivemos mais cinco anos do que há duas décadas

A longevidade dos madeirenses passou de 73,2 para 78,6 anos. A esperança média de vida ainda é inferior à do continente, mas tem vindo a aumentar. É esta a notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta terça-feira, 27 de Setembro.

No Desporto, o destaque vai para os melhores do futebol profissional. O DIÁRIO vai premiar os madeirenses que mais se destacarem como jogadores, árbitros ou dirigentes, durante a época 2022/23.

Na Educação, saiba que menos de metade dos alunos come frutas e legumes. O Projecto ‘Heróis da Fruta’ coloca a Madeira entre as piores do País na disponibilização gratuita de alimentos saudáveis no meio escolar.

"Devolução do IVA daria 915 euros por família" é outro dos temas que marcam a actualidade. O PS apresenta medidas concretas para devolver excedente fiscal aos madeirenses.

A 'fechar' a primeira de hoje, o Crematório dos animais. Burocracia trava urgência da projecto.

