'Elementos' em exposição no Museu da Electricidade

Entre os dias 4 de Outubro e 30 de Novembro será possível visitar a exposição internacional 'Elementos, a fotografia a representar o universo e celebrando a vida...', no Museu da Electricidade - Casa da Luz, no Funchal.

A Associação Recreativa e Cultural da Ajuda associou-se a um evento internacional da United Photo Press para a apresentação desta mostra.

'Elementos' está organizada em cinco partes - fotografia, pintura, vídeo, música e livro - e tem por objectivo mostrar o olhar sobre as artes, os contextos, as relações intra e extra artísticas e os seus estratos conceptuais, promovendo um " infindável jogo de enunciados, no qual a densa produção do sentido constitui o gesto predominante", explica um comunicado enviado à redacção.

A exposição tenta igualmente esboçar um conjunto das artes e das questões que atravessam a reflexão dos diferentes actos culturais dos artistas da United Photo Press de vários pontos do globo, mostrando a importância do diálogo da arte com outras áreas, de modo a que se possa ampliar o pensamento acerca de novas histórias e novos sentidos das misturas criativas.

Os artistas da United Photo Press conceberam criações que iniciam diálogos a partir de novas plataformas físicas, conceituais e virtuais e que propõe uma reflexão constante sobre os efeitos e ruturas das respectivas artes. A exposição entrelaça misturas e conceitos de cores e preto e brancos com musicais de música atmosférica, que de certa forma vai mais além da ideia tradicional que procuram expor uma versão épica da nossa história recente da arte contemporânea. A história e a teoria da arte existem no cruzamento de várias sensibilidades pensantes." Arca d'Ajuda - Associação Recreativa e Cultural da Ajuda.

Neste evento cultural, de entrada livre, estão associados artistas de renome internacional, através do documentário 'Heartland' de Jacopo Brogi, a música do projecto 'TANSES' patente na Akademia Music Awards e e as fotografias dos vencedores da III Maratona Fotográfica da Arca d'Ajuda.