O director do DIÁRIO, Ricardo Miguel Oliveira, disse que uma das formas de pressionar um jornalista é passar informações falsas, de forma a descredibilizá-lo publicamente.

O jornalista falava na Academia do PS que debate hoje 'Comunicação e Política' no Castanheiro Boutique Hotel.

Ricardo Miguel Oliveira realçou ainda que existia muita preocupação com as audiências, com aquilo que vende, referindo que "o 'ridículo' tem muita exposição e muita audiência".

Por seu turno, Agostinho Silva, director do JM, destacou a necessidade da comunicação social querer chegar e dar a notícia primeiro, mesmo que a diferença seja "de 30 segundos", algo que não deveria acontecer. "Temos a mania da velocidade e de chegar primeiro".

"Na Madeira, no caso da televisão e da rádio, pensar em jornalismo de investigação é quase impossível", afirmou o subdirector RTP Madeira, Gil Rosa, atestando que a falta de meios condiciona estar em todo o lado.

A concluir a primeira parte da 'Academia PS', o director do DIÁRIO abordou o facto do jornal impresso estar a perder presença na banca em todo o mundo e o transitar para o meio digital, lançando uma questão os presentes: "Há disponibilidade das pessoas para pagar para ler, ouvir e para ver?".