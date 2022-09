Júri e leitores do DIÁRIO vão escolher melhores madeirenses do futebol profissional

É uma das iniciativas dos Prémios Futebol Madeira, que lançamos para a época 2022/2023. No final da temporada os melhores madeirenses do futebol profissional (I e II Ligas) vão ser distinguidos. Será entregue o prémio de ‘Melhor Jogador’, ‘Melhor Treinador’ e ‘Melhor Dirigente’, independentemente de exercerem a respectiva função num clube madeirense ou do continente.

Será ainda entregue o prémio ‘Cartão Branco’, que visa sublinhar um gesto de fair-play por parte de um agente desportivo madeirense (jogador, treinador, dirigente ou árbitro) no âmbito das mesmas competições de carácter profissional. Este será o único dos quatro prémios da inteira responsabilidade do júri.

Para tal foi constituído um júri com sete elementos: Duarte Gomes, antigo árbitro internacional, que nasceu na Madeira, e esteve presente no Euro’2012; Rui Mâncio, treinador e formador nos cursos da AFM e FPF/UEFA; Rúben Micael, antigo jogador e internacional português; Paiva, antigo jogador e internacional português; Zeca, antigo jogador e internacional português; Heliodoro Caldeira, antigo dirigente; e Pedro Freitas Oliveira, jornalista do DIÁRIO.

Este júri vai escolher cinco nomeados de cada categoria (jogador, treinador e dirigente), votando também nas suas preferências. Depois será a vez de conceder a ‘palavra’ aos leitores do DIÁRIO, que também vão ajudar a escolher os melhores madeirenses do futebol profissional época 2022/2023. Os prémios vão ser entregues na Gala que vai juntar a 'família' do futebol madeirense no final da temporada.

A avaliação começa a ser feita já a partir da 8.ª jornada e todos os meses o DIÁRIO vai dedicar uma página ao desempenho dos treinadores madeirenses nas Ligas profissionais e outra aos jogadores da Região que actuam nas I e II Ligas. A avaliação do júri será até à 30.ª jornada. Depois começa a votação dos leitores.

Pode ler mais na edição impressa de hoje, onde vai encontrar a lista completa de jogadores e treinadores madeirenses nas Ligas profissionais.