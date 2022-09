Exposição pretende “quebrar tabus e sensibilizar para a saúde sexual feminina”

Foi ontem inaugurada, na sede da Associação Teatro Metaphora, em Câmara de Lobos, a exposição ‘A Arte De Nos Virmos’, da curadoria da artista lisboeta Maria Caetano Vilalobos.

Esta é uma iniciativa da Associação Womaniza-te, que através do programa PRINT da Direcção Regional de Juventude, trouxe a exposição à ilha, que conta com obras de artistas regionais, nacionais e internacionais.

A exposição está patente até dia 30 de setembro, podendo ser visitada por qualquer pessoa entre as 10h e as 20h, através de envio de mensagem privada para a associação.

Tem como objectivo desconstruir ideias, quebrar tabus, sensibilizar para a saúde sexual feminina e proporcionar momentos de partilha, sendo o tópico principal o orgasmo feminino.

É ainda pretendido apoiar o trabalho de artistas do sexo feminino, estando algumas das peças para venda, podendo os preços ser consultados através do QR Code disponível na exposição.

A inauguração contou com um ciclo de conversas intitulado “Sexualidade Feminina à Mesa”, com a artista Maria Caetano Vilalobos, a presidente da Associação Womaniza-te, Mónica Freitas e a criadora do projecto sexnshop Rute Cunha, que abordaram várias questões relacionadas com a sexualidade das mulheres, as discriminações e violência de que são alvos, a falta de informação existente e a importância da educação sexual desde cedo.

Houve ainda uma performance poética Mbuki-Mvuki, o momento musical pela artista regional Carolina Silva e ainda o coffee break patrocinado pelo Doce Satisfação, creparia Mon Cherrie e restaurante Sabores de A a Z.

O momento contou com a presença do presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, Pedro Coelho, do director regional de Juventude, João Rodrigues, e do presidente da Associação Teatro Metaphora, António Barros e ainda com algumas das artistas participantes.

Este projecto irá prolongar-se pela semana, com a dinamização de vários workshops, o primeiro ocorreu hoje às 15 horas no Centro de Juventude do Funchal sobre pompoarismo destinado ao público feminino, e dinamizado pela Rute Cunha do Porto. O mesmo irá repetir-se no dia 29 no mesmo sítio pelas 18h30, sendo necessário inscrever-se.

Dia 27 haverá ainda um workshop dinamizado pela conhecida psicóloga sexóloga Tânia Graça, intitulado ‘Como ter mais orgasmos?’. Este irá decorrer na sede da Associação Teatro Metaphora, sendo que já foi atingido o número limite de inscritas. Dia 28, no mesmo horário e sítio, haverá ainda um workshop dinamizado pela curadora Maria Caetano Vilalobos, sobre escrita e declamação, intitulado ‘Poesia em Clímax’, não sendo exclusivo do público feminino.

Todos estes momentos estão integrados no projecto da Associação Womaniza-te, “Arte com Perspectiva de Género”.