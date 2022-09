Associação Casas com Histórias assinalar Jornadas Europeias do Património com exposição

A Associação Casas com Histórias assinala as Jornadas Europeias do Património 2022, sob o tema 'Património Sustentável', abrindo as portas de uma "casa com histórias" na rua do Quebra-Costas, no Funchal, onde esta associação está a desenvolver um projecto de musealização e dinamização cultural.

"Pretende-se dar a conhecer as potencialidades deste espaço ainda em processo de reabilitação, que acolhe agora a exposição temporária de Maria Brazão Sousa 'Matéria, elementos e amuletos'", refere a associação em comunicado de imprensa.

Esta exposição, que abre ao público amanhã, dia 24 de Setembro, entre as 18 e as 20 horas, no número 27-29 da Rua do Quebra-Costas, estará acessível até ao dia 28 de Outubro.

A mostra, de entrada livre, oderá ser visitada de segunda a sexta-feira, das 16 às 19 horas.

Sobre a autora

Maria Brazão Sousa (Funchal, 1995) é licenciada em Design pela Royal Academy of Art, The Hague - KABK (2017-2021) e em História de Arte pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa (2013-2016). Em 2018 participou na exposição coletiva ‘’Rethinking Bauhaus’’ no Stedelijk Museum Amsterdam e em 2019 na exposição de grupo ‘’Mother Tongue Perspectives on Food and Society’’ no The Grey Space in The Middle, em Haia. Em 2021 o seu trabalho “Atlas of The Meticulous World of Being” fez parte da exposição coletiva “Push-Button” Alémmar Contemporary Art na estalagem da Ponta do Sol.