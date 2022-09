Conversa no 'Baltazar Dias' moderada pela criadora do espectáculo 'Ainda Marianas'

O foyer do Teatro Municipal Baltazar Dias foi palco, no passado sábado, de uma conversa, que contou com a participação de Luísa Paolinelli, Élvio Camacho e Celina Pereira.

A moderação esteva a cargo de Leonor Buescu, criadora do espectáculo 'Ainda Marianas'.

Nesta conversa participaram também alunos da Escola de Dança do Funchal com leituras encenadas, trabalhadas durante a semana através de masterclasses, a partir do livro 'As Novas Cartas Portuguesas' de Maria Isabel Barreno, Maria Teresa Horta e Maria Velho da Costa, obra essencial do feminismo, que este ano faz 50 anos.