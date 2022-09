Eduardo Jesus realça que Festival Colombo cumpre desígnio de prolongar o verão

O secretário regional de Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, salientou ontem, no primeiro dia do Festival Colombo 2022, no Porto Santo, que o evento "cumpre o seu desígnio essencial que é garantir o prolongamento do Verão" na ilha e, ao mesmo tempo, reforça a oferta cultura na sua componente histórica na figura do navegador.

Para o governante, a edição deste ano realiza-se "num ambiente de grande festa, com uma grande participação não só daqueles que vêm proporcionar a festa mas também daqueles que estão a beneficiar dela", acreditando que o Festival Colombo é "um evento com grande interesse para o Porto Santo, pelo facto de se realizar nesta altura do mês já cumpre um dos grandes desígnios, que foi assumido desde há algum tempo, que é fazer perdurar a época do Verão por mais tempo, fazendo com que o Porto santo fosse visitado ao longo de um verão mais tardio", explicou.

A "notória presença de inúmeros estrangeiros e nacionais" na festa, fazem com que Eduardo Jesus conclua, assumindo que "o compromisso de tornar o verão mais longo e ao mesmo tempo captar mais visitantes está a ser bem conseguido" e, por outro lado, o evento "convida as pessoas a conhecer mais sobre a história do Porto Santo e isso enriquece esta festividade, uma vez que não é apenas uma oferta gastronómica que atrai as pessoas, mas é também um conteúdo histórico de um episódio que o Porto Santo tem sabido tirar proveito, através desta personagem mundial que é [Cristóvão] Colombo", não sendo "por acaso que a ilha tem um Museu Colombo e esta festividade à volta da recriação do seu desembarque, que convida toda a população do Porto Santo, o que é um aspecto determinante neste evento, assim como os visitantes a viverem este momento de alegria, de celebração da cultura de uma forma especial", concluiu.

O evento organizado pela Secretaria Regional de Turismo e Cultura, através da Direção Regional de Turismo, decorre até ao próximo domingo, dia 25 de Setembro e inclui um variado programa de iniciativas.