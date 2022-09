Festival do Colombo arranca com enchente no Porto Santo

Arrancou da melhor maneira o primeiro dia do Festival do Colombo. Perante milhares de pessoas, o navegador desembarcou, ao final desta tarde, no Porto Santo, assinalando o regresso em força deste evento cultural que marca, mais uma vez, a agenda de eventos da Ilha Dourada.

Uma das principais novidades desta edição que se prolonga até dia 25 de Setembro - além do alívio das restrições que condicionaram a iniciativa nos últimos dois anos - prende-se com o ressurgimento das barracas de comes e bebes, mas não só. Há também mais animação e um incremento significativo no número de visitantes que se reflecte, naturalmente, em termos de moldura humana.

Festival do Colombo arrancou esta quinta-feira e decorre até dia 25 de Setembro.

Para Nuno Batista "todos os eventos que se possam realizar no Porto Santo são sempre poucos", embora reconheça que esta parceria entre a edilidade e a Secretaria Regional do Turismo e Cultura ajude "a diminuir a sazonalidade".

O presidente da Câmara Municipal do Porto Santo destacou igualmente o facto de a procura pela ilha ter crescido e por isso espera "um fim-de-semana em grande".

Temos a introdução de comerciantes locais na gastronomia, o que vai proporcionar a partilha de experiências com aqueles que cá vêm. Nuno Batista

Uma das empresárias que apostou numa 'barraquinha' foi Rafaela Melim, que ao DIÁRIO confidenciou querer "em primeiro lugar mostrar aquilo que se faz de bom" no Porto Santo.

"Sendo um mercado medieval nós temos a possibilidade de mostrar aquilo que fazemos. Gostávamos igualmente que os nossos visitantes tivessem um pouco de conhecimento da nossa gastronomia e doçaria", sublinhou.

O festival Colombo tem a sua história. Tem sido sempre um festival que traz sempre muitas pessoas e espero que este ano não fuja à regra. Rafaela Melim

Além do desembarque outros atractivos vão se desenrolar ao longo do festival e que vão envolver danças e cantares, actuações de vários grupos locais e regionais, e ainda algumas palestras.