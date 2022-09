Mudança extrema em Itália e selecção com menos Ronaldo entre os principais destaques dos jornais

Bom dia. Neste primeiro dia útil de semana, os jornais apontam a várias notícias de destaque na primeira página, mas duas atravessam quase todas, a mudança à extrema-direita em Itália, mas também a selecção nacional menos dependente de Cristiano Ronaldo. Eis as capas e o resumo dos principais títulos.

No Correio da Manhã:

- "Santos Silva faz despedimento ilegal. Tribunal anulou despacho do ex-ministro e obriga a reintegrar funcionária"

- "Empregada doméstica ganha recurso"

- "Menor humilhado por recusar rapar o cabelo"

- "Praxe. Atleta de 14 anos é de Leiria Abandonado em parque de estacionamento em Badajoz"

- "Apagão na seleção alimenta críticas"

- "Livro de Vieira. Pacto anti-Jesus valeu o 'tri' às águias"

- "Eleições Legislativas. Extrema-direita vence em Itália"

- "Ucrânia. Aliados de Putin querem o fim da guerra"

- "Cruz Vermelha. Mulher morre após atraso no socorro"

- "Justiça. Tinha 48 mil imagens de sexo com bebés"

No Público:

- "Extrema-direita prepara-se para governar a Itália pela primeira vez"

- "Autárquicas foram há um ano: Rui Moreira e Isaltino Morais querem suspensão da descentralização; De Moedas a Santana. O que aconteceu nas câmaras que mudaram de mãos"

- "Uma sonda contra um asteróide: Tudo a postos para o primeiro teste espacial de defesa da Terra"

- "Atletismo: Eliud Kipchoge renovou melhor marca mundial na maratona"

- "Guerra na Ucrânia: Mobilização atinge em força zonas pobres e rurais da Rússia"

- "Crédito à habitação: Subida de juros pode reduzir empréstimos em 30%"

- "Saúde: Encargos com exames no privado batem recordes"

No Jornal de Notícias:

- "Dois terços dos concelhos do Norte e Centro com aumento do número de desempregados no verão"

- "Nova ponte do TGV terá tabuleiro para carros"

- "Itália: Extrema-direita no poder"

- "Brasil: Ódio a Lula ou a Bolsonaro decide voto em eleições renhidas"

- "Autárquicas: Quase metade das câmaras vai ter novo presidente em 2025"

- "Contracetivos em falta nos centros de saúde forçam utentes a gasto na farmácia"

- "Burla: Obrigada a devolver dinheiro ao namorado"

- "Seleção: Rafael Leão impõe-se e City já está à espreita"

- "Futsal: Sporting leva Supertaça em jogo eletrizante com Benfica"

No Diário de Notícias:

- "Moedas acusa oposição de travar progresso de Lisboa: Um ano depois da vitória nas autárquicas"

- "Marcelo na Califórnia: 'Onde estiver um português, aí está Portugal'"

- "Itália: Extrema-direita de Meloni à frente, segundo sondagens à boca das urnas"

- "Petição: Ex-combatentes da Guiné exigem devolução da nacionalidade portuguesa"

- "Eleições no Brasil: Na IURD, reza-se muito pela saúde e um bocadinho por Jair Bolsonaro"

- "Sociedade: Há um défice atual de 4500 camas para seniores em Portugal"

- "Algarve: Criadores querem o reconhecimento internacional do Cão do Barrocal"

- "Livro: Letizia, rainha de Espanha por graça de si mesma"

No Inevitável:

- "O dia em que a direita de Meloni tomou de assalto Itália"

- "NASA. Hoje há uma missão para não deixar acontecer aos humanos o que aconteceu aos dinossauros"

- "Simões de Melo. Cotrim Figueiredo vai ter oposição na Iniciativa Liberal"

- "OE. Economistas defendem revisão da carga fiscal, mas Medina resiste"

- "Rússia. Protestos continuam contra mobilização militar"

- "Dinheiro extra. Amortizar créditos ou investir? Veja a solução"

- "Sabra. A super-heroína que está a causar um conflito israelo-palestiniano"

No Negócios:

- "Venda do EuroBic ao Abanca nas mãos da PGR de Angola"

- "Mota-Engil à beira de ganhar três metros na América"

- "Conversa Capital: Vieira da Silva: 'Energia é muito mais importante do que IRC'"

- "Regulação: Supervisor avança com inspeções aos maiores bancos"

- "Investidor privado: Ofertas 5G: saiba quanto pesam na sua carteira"

- "Balão de poupança da covid-19 está quase a esgotar-se"

- "Tecnologia: Innowave anda às compras em Portugal"

- "Ninguém consegue parar Gautam Adani, o segundo homem mais rico do mundo"

No O Jogo:

- "Imune à pressão. Taremi: Treinadores que conhecem bem o iraniano sem dúvidas"

- "Seleção: Boas dores de cabeça nas laterais"

- "Benfica: Enzo tranca a porta de saída"

- "Sporting: Marsà ainda verde"

- "Futsal: Leões celebram penta na Supertaça"

- "Braga: Ruiz já sonha com os títulos"

- "Basquetebol: Voo inédito das águias rumo à Champions"

No A Bola:

- "Menos Ronaldo mais Portugal"

- "A prova dos números. CR7 perde influência na seleção"

- "Futsal. Sporting conquista a Supertaça"

- "Basquetebol. Benfica entra na Champions"

- "Benfica. Schmidt prepara outubro infernal"

- "FC Porto. Em defesa de Pepe e Taremi"

- "Sporting. Matheus Reis vai ser aumentado"

- "MotoGP. Miguel Oliveira 5.º no Japão"

E no Record:

- "Tudo o que Schmidt mudou. A origem das 13 vitórias em 13 jogos"

- "Sporting. Pote vezes 100"

- "Leões conquistam Supertaça de futsal"

- "FC Porto. Todos por Taremi"

- "Basquetebol das águias apura-se para a Liga dos Campeões"