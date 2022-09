Conheça os destaques das capas dos jornais nacionais

Público:

- "Eleições são hoje: 'Meto-vos medo?' Giorgia Meloni é a grande favorita para governar Itália"

- "Supermercados e distribuidores multados em 675 milhões por concertação de preços"

- "Portugal ganha em duas frentes na Liga das Nações"

- "Apelo a países da UE - Charles Michel quer decisão sobre russos que fogem à guerra"

- "'Primavera Silenciosa' - O livro que marcou a luta pelo ambiente fez 60 anos"

- "Jorge Palma: 'Estou a descobrir coisas que escrevi há '500' anos'"

- "O fenómeno do 'quiet quitting' - Não é trabalhar menos, é recusar fazer cada vez mais"

- "Uma Aventura - Nove milhões de livros depois, elas não sabem escrever uma sem a outra"

Jornal de Notícias:

- "Horário alargado no Pré-Escolar e refeições gratuitas para todos"

- "A menina que vai morrer menina"

- "TVDE - Estado duplica receita da taxa aplicada a plataformas eletrónicas"

- "Maternidade - SNS recebe cada vez mais estrangeiras para ter filhos em Portugal"

- "Açores - Polícia pode provar homicídios mesmo sem encontrar os corpos"

- "Itália - Giorgia Meloni é o rosto do radicalismo suave à beira do poder"

- "Porto - Brasileiros fugidos da insegurança abraçam a cidade"

- "Liga das Nações - Goleada aos checos (0-4) deixa seleção a um ponto da fase final"

Diário de Notícias:

- "Indústria da carne antecipa aumento de preços entre 15% a 20% nos próximos meses"

- "A menina que supera cada dia"

- "Itália - Meloni 'soube ler o eleitorado' e já não há medo do 'papão fascista'"

- "Ambientalismo - E agora, PEC, como voltar à Assembleia? 'Tudo se pode discutir'"

- "Gilmar Mendes - 'Apoiantes de Bolsonaro dizem que o Supremo é oposição. Nada disso'"

- "Gruta do Escoural - Uma espécie de 'cápsula do tempo'"

- "Jorge Palma - 'Antologia': Seis concertos para ouvir cinco décadas de carreira"

- "Liga das Nações - Portugal goleia em Praga e só precisa de um empate com Espanha para se qualificar"

Correio da Manhã:

- "Pensão vitalícia duplica aos 60 anos, Políticos e juízes do TC beneficiados, Vara já recebe 4.590 euros, mais do dobro que os 2.140 Euro atribuídos em 2003"

- "Dalot deu golos e pontos decisivos, Empate com Espanha garante fase final"

- "Enzo Fernández elogiado por Lionel Messi"

- "Livro de Vieira: A queda do plano de venda da SAD a chineses"

- "Detida: 'Assassina do gelo' dava aulas em Cabo verde"

- "Boliqueime: Duas suspensões por maus-tratos em lar"

- "Eleições em Itália: Extrema-direita aposta na maioria absoluta"

A Bola:

- "'O melhor está para vir', Seleção volta às grandes exibições e Fernando Santos às profecias a pensar no Mundial"

- "Benfica: Enzo Fernández encanta Messi"

- "Sporting: Rafael Leão pede ajuda para pagar Euro10 milhões à SAD"

- "FC Porto: A dupla de imprescindíveis"

- "Taça da Liga: Proença quer final four no estrangeiro"

- "Liga3: Académica vai pedir insolvência"

O Jogo:

- "Dalot e mais dez, Defesa bisou na goleada de Praga, que deixa seleção a um ponto da final-four da Liga das Nações"

- "FC Porto: Carmo e Pepê disparam"

- "Sporting: Esgaio na vaga de Porro"

- "Benfica: 'Quero estar no Mundial', Enzo estreou-se e foi elogiado por Messi"

Record:

- "À grande e à inglesa, Goleada com assinatura de craques da Premier League, Basta empatar com Espanha para garantir final four"

- "FC Porto: Rodrigo combate maldição"

- "Benfica: Enzo nas nuvens, João Victor e Veríssimo de regresso"

- "Sporting: Porro pode falhar Gil, Morita cresce a olhos vistos"