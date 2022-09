Conheça os destaques das capas dos jornais nacionais

Nascer do Sol:

- "João Soares apontado à Santa Casa"

- "Pobreza - Portugal cada vez mais na cauda da Europa e a caminho de uma crise social grave"

- "Maria de Belém: 'Em todos os cargos públicos que ocupou deixou uma marca muito positiva'"

- "Luís Parreirão: 'É a pessoa mais indicada para provedor em tempo de crise social'"

- "Entrevista a Jaime Mayor Oreja, ex-ministro do Interior de Espanha: 'A Europa atravessa uma crise de valores e de referências muito profunda'"

- "Manuel Lemos: 'Se calhar os portugueses têm de se habituar a viver de uma maneira diferente'"

- "Relatório polémico gera divisão na Igreja portuguesa"

- "As casas de António Costa"

- "Paula Franco: 'O Governo devia cortar no IRC para sempre'"

- "Angola - João Lourenço visita Espanha sem passar por Portugal"

- "Maria João Costa: 'Seria uma tragédia se as telenovelas acabassem'"

Novo:

- "Condomínio dos Espírito Santo fecha praia na Comporta"

- "António Saraiva: 'Espero que tenhamos a Economia a sobrepor-se às Finanças'"

- "Tempestade perfeita de factores explica recorde de 111 afogamentos em 2022"

- "Uma viagem guiada às mentes dos mais terríveis homicidas de Portugal"

- "A nova era do Serviço Nacional de Saúde"

- "Rui Moreira abre portas a duelo de Baía e Villas-Boas"

- "Acabou-se o eldorado das criptomoedas"

- "Nuno Simões de Melo: 'A IL esquece-se de que Portugal é mais do que a Foz e a Lapa'"

- "Beatriz Godinho: 'O ´Cuba Libre´ foi um projeto delicado e acarinhado'"

Público:

- "Governo mais perto de ir além do previsto no corte do défice em 2022"

- "Entrevista - Teixeira dos Santos: 'Aumentos das pensões e da função pública não alimentam espiral inflacionista'"

- "No Ceará luta-se pela educação de excelência"

- "Administrações regionais de Saúde perdem competências"

- "Costa e Montenegro - Bloco central unido para escolher novo aeroporto"

- "Inteligência artificial - Artistas visuais entre o medo e o optimismo"

- "Cruzeiros - Navegar pela Europa na nova prima-dona dos mares"

Jornal de Notícias:

- "Escalada na fatura da energia asfixia instituições sociais"

- "Saúde à moda do Porto"

- "Açores - Corpos de vítimas de homicídio queimados em fogueira"

- "Sentença - José Castelo Branco multado por furto de perfume"

- "Novo aeroporto - Santarém entra na avaliação a concluir até final de 2023"

- "Proibido perder com checos para sonhar com Liga das Nações"

- "Jorge Mendes não é o único caso de sucesso nos negócios da bola"

- "Vieram da Dinamarca e pagam bem na Invicta"

- "Entrevista - Luís Pedro Martins: 'O turismo não deve ser visto como o mau da fita'"

Diário de Notícias:

- "Medina entrega o seu primeiro excedente semestral. Não acontecia desde o resultado de Centeno em 2019"

- "Gouveia e Melo e os robôs do mar. Portugal está na vanguarda da 'guerrilha tecnológica'"

- "Decisão em 2023 - Governo e PSD chegam a princípio de acordo sobre alternativas para novo aeroporto de Lisboa"

- "Guerra - Rússia atrás de novas Crimeias com 'referendos' na Ucrânia ocupada"

- "Pedro Ginjeira do Nascimento - 'O nosso sistema fiscal tem três pecados capitais: penaliza o sucesso, é muito caro e complexo'"

- "Hilary Mantel 1952-2022 - Uma escritora nas catacumbas da História"

- "Brunch com... José de Bouza Serrano: 'Em Portugal, 100 anos de república mataram oito séculos de monarquia, mas devemos muito aos nossos reis'"

- "San Sebastián - O festival que reabilitou o cinema espanhol"

Correio da Manhã:

- "Justiça arrasta inquérito a Medina, Investigação, A compra de casa no DIAP há cinco anos"

- "Mulher de suspeito suspeita de encobrir massacre, Crime macabro no Pico"

- "Fernando Araújo é o patrão da Saúde, Gestor do SNS com autonomia total"

- "Cimeira costa - Montenegro: Decisão sobre aeroporto só em finais de 2023"

- "Saldo positivo no semestre: Receitas do Estado engordam com inflação"

- "Vila Real: GNR expulsa sargento por ajudar alterne"

- "Homicídio de Fábio Guerra: Treze testemunhas estão sob proteção"

- "Seleção obrigada a ganhar aos checos, Jogo decisivo na Liga das Nações"

- "Rafa revoltado com FPF"

- "Em livro Vieira conta como Jesus saiu do Benfica para o Sporting"

A Bola:

- "História do menino Tonito, Fomos conhecer as raízes de António Silva"

- "Ténis: Roger Federer, Adeus, génio"

- "Seleção: 'Rafa só me comunicou pedido de dispensa do estágio', Fernando Santos reage à renúncia do benfiquista"

- "Sporting: 'Sei que posso jogar mais', Sotiris ambicioso"

- "FC Porto: Veron destaca-se, David Carmo jogou lateral"

- "Ciclismo: António Morgado é prata nos Mundiais"

O Jogo:

- "Chéquia - Portugal: Engenharia de minas, Uma Praga para esconjurar, O selecionador não passou ao lado das polémicas da última semana"

- "Internacional: Tiro de Tarami abate Uruguai"

- "Sporting: 'Quero ser mais eficiente no último terço', Alexandropoulos admite ter margem para crescer em Alvalade"

- "FC Porto: Veron afinou a pontaria, Conceição testou uma defesa a três"

Record:

- "Porro assusta, Lateral lesionou-se em jogo-treino com Vilafranquense"

- "Rep. Checa - Portugal: Fernando Santos revela novos dados sobre saída do extremo 'Rafa pediu-me dispensa do estágio'"

- "Benfica: Vlachodimos em trabalhos mínimos, Buraco na SAD arrasta contas do clube"

- "FC Porto: Veron ganha pontos, Conceição apostou em três centrais"

- "Jesualdo Ferreira: 'O futebol só acabará para mim quando fechar os olhos'"