Conheça os destaques das capas dos jornais nacionais

Correio da Manhã:

- "Reviravolta no caso da morte de Sara. Tribunal superior chumba acusação"

- "Especial para guardar do funeral do século. 'Poucos líderes receberam tanto amor', palavras do arcebispo da Cantuária tocam corações"

- "Portugueses condenam 'truque' das pensões"

- "Sondagem. 57,8% dos inquiridos dizem que reformados vão ficar pior"

- "Inflação. Preço do pão sobe 15% num ano"

- "Sonho desfeito. Campeão do Mundo de judo reprova no acesso à PSP"

- "Manifestação. Espanhóis pedem ao Governo para cortar água a Portugal"

- "Barcelos. Justiça decide prémio de 500 mil euros na raspadinha"

- "Odivelas. Corta pescoço à namorada na via pública"

- "Crise no Sporting. Rúben Amorim corta nas folgas"

- "Lesão de Otávio. Sérgio em choque com médico"

- "Porto. Rapta e viola jovem que esperava boleia"

- "Regresso às aulas. Um terço das escolas vai receber bicicletas"

- "Lança míssil. Rússia ataca mais uma central nuclear"

Público:

- "Ministro da Saúde defende sede da direção executiva do SNS fora de Lisboa"

- "Isabel II: O funeral da rainha que fez da discrição um poder"

- "Pensões: Fórmula de atualização só funcionou três vezes em 15 anos"

- "Função pública: Governo assume perda salarial contra espiral inflacionista"

- "Siza Vieira: Ex-governante critica redução 'transversal' do IRC e aponta alternativa"

- "Assembleia da ONU: É 'ingénuo' esperar avanços no sentido da paz, diz Guterres"

- "Maison de la Dance: Tiago Guedes em Lyon: 'Aqui nada se faz sozinho'"

Jornal de Notícias:

- "Municípios exigem deixar de pagar reembolsos da ADSE"

- "O último adeus à rainha num reino em crise"

- "Rafa Silva despede-se da seleção a dois meses do mundial"

- "Vantagem inédita sobre os maiores rivais dá conforto ao Benfica"

- "Identificados adeptos que insultaram pai e criança ao colo"

- "Aveiro paga fortuna em luz por não poder mudar de operador"

- "Cinema: 'Alma viva' é o candidato de Portugal aos Oscars"

- "Porto: Cinema Batalha abre renovado em dezembro"

- "Odivelas: Matou mulher na rua com garrafa partida"

- "Superior: Preço das casas faz desesperar estudantes"

- "Hospital de S. João quebra regras para ter Urgência de Obstetrícia"

Diário de Notícias:

- "Dezenas de milhares de bancários excluídos de bónus na pensão"

- "Família, líderes mundiais e nem os amados corgis faltaram no adeus a Isabel II"

- "Visita guiada à Geórgia: O país berço do vinho resistiu até à fúria de Tamerlão contra as vinhas"

- "'Além do IRC, corte-se no IRS': CIP aponta folga de 6,8 mil milhões para baixar impostos"

- "Apoio a câmaras: Autarcas reúnem-se com Medina. Moedas quer 15 milhões e mais competências"

- "Martha Gens: Futebol 'trata mal os adeptos' e há 'populismo' nas leis"

- "Cátia Moreira de Carvalho: Terrorismo? 'A comunidade muçulmana no país dá-nos grande tranquilidade'"

- "Bares históricos reabrem em Lisboa: A nova vida do Tokyo e do Jamaica tem vista para o Tejo"

- "Nova geração de professores: David Erlich pede 'um Simplex na Educação' contra burocracia que frusta o setor"

- "Poupar luz e reduzir contas: Greenvolt cria comunidades inclusivas para ajudar famílias"

Inevitável:

- "Tribunal europeu anuncia hoje se os McCann foram prejudicados pela Justiça portuguesa"

- "Taxar lucros excessivos divide economistas"

- "Moedas acusa Estado de falhar com a transferência de 15 milhões"

- "Marcelo recorda Jorge Sampaio: 'O grande senhor da nossa democracia'"

- "Metade das casas à venda em Portugal tem mais de 100 metros quadrados"

- "Ucrânia: Desconfiado das chefias militares, Putin aposta em forças irregulares"

- "Reino Unido: Uma despedida emocionada da rainha Isabel II"

Negócios:

- "Governo ignora mil milhões de receita em contas sobre pensões"

- "Os poderosos que ameaçam Benfica, Porto e Sporting"

- "Patente para desvulcanização de borracha nasce em Felgueiras"

- "Ambiente nega estar a negociar com a Galp medida do gás regulado"

- "Inflação já está a tirar dinheiro aos aforradores na dívida"

- "Radar África: A estrada de Adalberto a caminho do poder"

- "Empreendedorismo: Programa Metamorfose quer apoiar 50 mil PME nacionais"

- "Retalho: Grupo italiano Percassi vai abrir 15 lojas em Portugal"

O Jogo:

- "Santos não passa sem Pepe... mas perde Rafa"

- "FC Porto: Uribe espremido na pausa"

- "Benfica: João Victor a chegar"

- "Sporting: Amorim corrige Trincão"

- "Braga: Domingos vê guerreiros a ameaçar os grandes: 'A Europa dá-lhes outra confiança'"

- "Famalicão: Rui Pedro Silva despedido"

A Bola:

- "Rafa prefere o Benfica. Renuncia à seleção para se concentrar a 100% no clube"

- "FC Porto. João Koehler pode entrar na SAD"

- "Estoril. Adeptos ameaçados pelos Super Dragões"

- "Sporting. Amorim protege Esgaio"

- "Famalicão. Rui Pedro Silva abandona"

- "'Deixaram de ter olhos para o Afeganistão', Khalida Popal, a afegã que salvou mulheres e meninas dos talibãs"

Record:

- "Benfica. Férias à campeão. Schmidt dá prémio ao plantel pelas vitórias alcançadas"

- "Renuncia à seleção nacional. Rafa diz não a Portugal"

- "Sporting. Proibido perder mais pontos. Amorim alerta balneário"

- "FC Porto. Protestos revoltam equipa"

- "Relatórios da polícia e do delegado da Liga. Adepto portista acusado de provocação"

- "Famalicão. Rui Pedro Silva sai"