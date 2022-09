A mentira tem perna curta

Quem quer fazer esquecer ou esconder um “crime” inventa uma história ou um alibi. A oposição em Santa Cruz escolheu o alibi de que o concelho estagnou desde a chegada da atual equipa ao poder autárquico.

Claro que a coisa é ridícula vindo que quem passou anos a criar dívida ilegal sem obra visível, principalmente quando comparada com o investimento que temos vindo a realizar.

Mas, caso esta dinâmica de investimento não fosse suficiente para calar aquela gente, existem indicadores externos que comprovam o elevado índice de atratividade do concelho para investimento e para habitação.

Nos últimos anos, temos vindo a aumentar a receita de todos os impostos indiretos, com o IMT a alcançar, nos primeiros cinco meses deste ano, valores nunca antes verificados. Foram mais 763 mil euros de IMT quando comparado com o período homólogo, o mesmo acontecendo com outros impostos congéneres.

Além disso, notícias recentes dão conta de que Santa Cruz é um dos concelhos mais procurados para habitação e os investidores dizem vender as casas ainda em projeto ou em construção.

Tudo isto demente as mentiras dessa gente, que quer criar uma realidade alternativa que sirva ao seu projeto de recuperação do poder. Mas Santa Cruz é hoje um concelho atrativo para investir, um concelho atrativo para viver e isto deve-se às condições que temos criado na renovação da rede viária, na reabilitação do espaço de fruição pública, na vertente ambiental, na política de impostos, onde temos, por exemplo, o IMI à taxa mais baixa. E os que hoje gritam estagnação, queriam colocar o IMI no máximo para pagar a dívida ilegal que criaram.

Mas, quem desmente esta gente do PSD não sou eu, é a realidade, são os factos, são os números, são as pessoas que escolhem viver aqui, são os empresários que escolhem investir neste concelho, são as obras que estão aos olhos de todos. É tudo aquilo que Santa Cruz ganhou e que não tinha no tempo do PSD e da dívida: cartazes próprios, como a flor e o Natal, uma marca que nos orgulha, recuperação das redes de água e saneamento, recuperação de estradas que não viam alcatrão há séculos, pavimentação de outras que eram de terra batida em pleno século XXI.

Podem mentir o que quiserem que a obra está à vista, e, para mais, conseguimos fazê-la sem ajuda de ninguém. Sem ajuda principalmente do Governo Regional que só trabalha com concelhos da sua cor política, desrespeitando a vontade soberana do povo que escolheu diferente e melhor.

Por isso, podem continuar com as vossas mentiras, que Santa Cruz avança rumo ao futuro: orgulhosa, livre, próspera. E não endividada e envergonhada como estava em 2013. A mentira tem perna curta, já a memória tem longa duração e uma realidade que a sustenta.