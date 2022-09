Ameaça da guerra nuclear em destaque nas páginas dos jornais

Bom dia. As capas dos jornais nacionais, ainda que com alguns temas no actual contexto de crise em mira, não deixam de olhar de forma transversal à ameaça de guerra nuclear com os desenvolvimentos de ontem vindos da Rússia.

Na revista Visão:

- "A arte de bem comer"

- "Os homens de Putin em Londres"

- "Saramago - Revelações da nova biografia"

Na revista Sábado:

- "50 ideias práticas para poupar já"

- "Famílias Mello e Champalimaud entre os financiadores do Chega. O partido recebeu 261 mil euros em 2021"

- "Educação. Peritos sugerem não gritar com os filhos 21 dias. Fizemos o teste"

- "Ana Dias. Quem é a fotógrafa portuguesa da Playboy?"

No Correio da Manhã:

- "Arranca instrução do processo Lex. Juiz recebe 900 mil euros em 270 depósitos. Notas acabam n as mãos de Rui Rangel"

- "Ameaças de Putin revoltam russos"

- "Costa compra T1 de luxo mais barato do que casa em cave"

- "Negócio imobiliário. Novo apartamento ficou por 276 mil euros"

- "Ao longo de oito anos. Pais violam filha para a preparar"

- "Livro do ex-presidente. Vieira conta como escolheu Rui Costa para seu sucessor no Benfica"

- "Onze das águias. Aursnes ameaça lugar de Florentino"

- "Sporting. Central espanhol acelera integração"

- "Crime macabro no Pico. Assassino queima corpos das duas vítimas durante vários dias"

- "Morreu em Loulé. Idosa atacada por formigas em lar"

- "Escolas. Diretores querem melhores salários para professores"

- "Moedas anuncia em Lisboa. Pacote de 50 milhões contra a inflação"

No Público:

- "Guerra na Ucrânia. A chantagem nuclear de Putin tornou o mundo ainda mais perigoso"

- "Só metade das empresas paga IRC e número caiu quase 15% em três anos"

- "Aeroporto em Santarém faz-se em três anos por mil milhões"

- "Entrevista. PS tem historial de 'processos de implosão', diz Jerónimo"

- "Reportagem. 'Em Espanha, não há água que chegue. Se nos tiram esta, de que vamos viver?' Agricultores espanhóis pedem travão ao envio de água para Portugal"

- "Escolas poderão decidir entradas de professores nos quadros"

- "Estados Unidos. Donald Trump acusado de fraude fiscal e bancária em Nova Iorque"

- "Dia Europeu sem Carros. Especialistas avisam que passes baratos não estão a tirar automóveis das ruas"

- "Festival. O Iminente começa hoje com Pharoahe Monch e acaba com Bonga e Batida"

No Jornal de Notícias:

- "Há 700 milhões de novos fundos europeus para investir nas linhas de metro e no metrobus"

- "Guerra. Putin reforça tropas e faz ameaça nuclear"

- "António Miguel Cardoso: 'Estar nas provas europeias não é o objetivo mais importante' - Presidente aborda finanças do V. Guimarães no dia do centenário"

- "Aveiro. Petardo encontrado na praia desfaz mão de estudante"

- "Açores. Alemão mata e queima corpos dos dois vizinhos indesejados"

- "Pobreza. Setor social diz haver falta de vontade política para executar plano"

- "Brasil. Militares vigiam eleições renhidas"

No Diário de Notícias:

- "Redução transversal do IRC de 21% para 19% divide o governo"

- "Guerra. Biden rejeita 'bluff' depois de Putin ter subido a parada com cartada nuclear"

- "Seca. Situação é grave e pode ser 'a próxima pandemia'"

- "Guilherme d'Oliveira Martins: 'A Constituição de 1822 é um farol, é uma referência e representa um marco irreversível'"

- "Covid-19. Vacinação. 'É agora que temos de proteger-nos. Em dezembro será tarde'"

- "Dor Shapira, embaixador de Israel. 'O maior problema entre israelitas e palestinianos é a falta de confiança'"

- "Seleção. Ronaldo será em 2024 o jogador de campo mais velho a jogar um Europeu"

No Inevitável:

- "Putin recupera estratégia de Estaline"

- "Governo vai rever leis da violência no desporto"

- "IRC e recessão. Alta tensão entre Costa Silva e Fernando Medina"

- "Japão. As chamas que marcam os protestos contra funeral de Abe"

No Negócios:

- "Cenários do Governo excluem descida transversal do IRC"

- "De milhares a milhões, como tem disparado a fatura das empresas"

- "Executivo já informou Galp de que aplicará taxa proposta na UE sobre lucros extraordinários"

- "Estradas. Encargos com as PPP derrapam 13% em 2021"

- "Zona Franca. Empresas avançam com processos na Europa"

- "Efeito Putin. Bolsas estão inquietas entre guerra e recessão"

No O Jogo:

- "Fórmula Pepê aplicada a Veron. Processo de integração e afirmação do extremo segue guião escrito pelo compatriota"

- "Rúben Micael explica como o treinador aborda os períodos menos positivos e as pausas: 'Mais do que treinar, Conceição vai falar com o plantel'"

- "Entrevista. Pedro Malheiro garante que, no Bessa, não há deslumbramentos: 'Boavistão? Só ganhámos uns jogos'"

- "Benfica. Alemão pode igualar em Guimarães a sua melhor sequência de triunfos: 14 - Schmidt persegue Schmidt"

- "Aursnes: 'Estou a trabalhar para ser titular"

- "Sporting. Central não abdica de discutir vaga no Mundial - Inácio vai à luta pelo Catar"

- "Varandas pede apoio apesar das derrotas"

- "Braga. 78,6% de vitórias é novo máximo de minhotos - Artur Jorge passa Amorim"

- "Seleção. Sem Pepe, Portugal deverá estrear Rúben Dias e Danilo lado a lado - Dupla inédita no eixo para atacar decisões"

No Record:

- "Sporting. Jovane feito num 9. Rúben Amorim encontra reforço em casa"

- "Benfica. Defesas de baixa fazem horas extra"

- "FC Porto. Conceição puxa por David Carmo"

- "Seleção. Pepe de fora e sem substituto"

- "V. Guimarães. Presidente António Miguel Cardoso em dia de centenário: 'Título é difícil mas não é impossível'"

E no A Bola:

- "Benfica quer segurar Otamendi. Renovação em marcha"

- "Sporting. 'Continuaremos a fazer o clube crescer', garantia de Frederico Varandas na entrega dos emblemas de 50 anos de sócio"

- "FC Porto. Veron na senda de Taremi"

- "Seleção nacional. Pepe é a terceira baixa para Fernando Santos"

- "V. Guimarães. 100 anos de paixão"