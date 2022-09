TáxisRam apela às entidades que olhem para o Centro de Acolhimento Aconchego

A Associação TáxisRam, que representa os profissionais do sector do táxi e de outros transportes terrestres na Região Autónoma da Madeira entregará, entregou hoje, dia23 de Setembro, um donativo ao Centro de Acolhimento de Crianças Aconchego.

A instituição, localizada em água de Pena, no concelho de Machico, destina-se ao acolhimento temporário de crianças e jovens em situação de carência.

"Fizemos uma visita guiada ao centro onde vimos o excelente trabalho efectuado pelas 18 pessoas, que lá trabalham 24 horas para as crianças que lá estão. A maior parte são crianças entre os 6 meses e os 7 anos , era bom que todas as pessoas e entidades tivessem a oportunidade de lá visitar a instituição e verem com os seus olhos o trabalho desenvolvido", apela a associação em nota remetida à imprensa.

"E com uma dor no peito que saio ao ver estas crianças que precisam de todo o amor do mundo e que venho pedir a todas pessoas e entidades que possam contribuir nestas causas nobres que o façam", reforça a TáxisRam.