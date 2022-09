Covid-19 teve impacto de 268 milhões de euros em 2021 na Madeira

Um total de 268 milhões de euros foi quanto, em 2021, custou o combate à pandemia de covid-19 para os cofres do Governo Regional, em todas as suas vertentes resultando, por isso numa "estimativa da necessidade de financiamento da Administração Pública Regional da Madeira em 2021" de "214,4 milhões de euros, menos 12,2 milhões de euros que o reportado na 1.ª notificação deste ano, que tinha natureza preliminar" e mais 85,9 milhões de euros do que em 2020 (128,5 milhões de euros), significando um agravamento de 66,8%.

"Em 2021, o saldo voltou a ser muito condicionado pela pandemia da COVID-19, que neste ano, terá tido um impacto estimado de 268 milhões de euros, associada a medidas de prevenção, contenção, mitigação e retoma no âmbito da pandemia", explica a Direcção Regional de Estatística em nota divulgada esta manhã. "Descontando este valor, o saldo da APR da Madeira seria positivo, em cerca de 53,6 milhões de euros", argumenta.

Ainda assim, "a dívida bruta da Administração Pública Regional da Madeira em 2021 situava-se nos 5.077,1 milhões de euros, tendo diminuído cerca de 35,0 milhões de euros (-0,7%) em relação ao ano de 2020", quando atingiu o valor mais alto (5.112 milhões de euros) da série disponível (desde 2007).

Acrescenta a DREM que "no país, a necessidade de financiamento das Administrações Públicas em 2021 atingiu os 6,2 mil milhões de euros, o que correspondeu a 2,9% do PIB português. Por sua vez, no referido ano, a dívida bruta das Administrações Públicas ascendia a 269,2 mil milhões de euros, ou seja, a 125,5% do PIB. Na Região Autónoma dos Açores, o saldo da Administração Regional foi deficitário em 383,6 milhões de euros e a dívida bruta da Administração Regional dos Açores era, em 2021, de 2.683,0 milhões de euros", conclui.