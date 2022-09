Centro da Mãe realiza acção de sensibilização

O Centro da Mãe realiza, no próximo dia 26 de Setembro, pelas 14h00, uma acção de sensibilização no âmbito do Dia Mundial da Prevenção da Gravidez na Adolescência, no Museu da Imprensa em Câmara de Lobos.

O evento está direccionado para o público adolescente.

A iniciativa tem a colaboração da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, Instituto de Segurança Social da Madeira (IP-RAM), Associação de Planeamento Familiar (APF), Teatro Metaphora e Escola Básica e Secundária Dr. Maurílio da Silva Dantas.

O Centro da Mãe - Associação de Solidariedade Social é uma Instituição Particular de Solidariedade Social que se constitui como um Centro de Apoio à Vida, vocacionado para o apoio e acompanhamento a mulheres grávidas e mães com os seus filhos que se encontram em situação de risco emocional ou social.