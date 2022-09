Câmara Municipal do Funchal desenvolve um plano municipal para pessoas em situação de sem-abrigo

Helena Leal, vereadora com os pelouros da Saúde, da Educação e do Social, referiu que a Câmara Municipal do Funchal (CMF) pretende desenvolver políticas adaptadas às situações de vulnerabilidade da população, não só no que concerne aos consumos e delinquência, mas também em outras áreas associadas, nomeadamente à situação de pessoas sem-abrigo e da saúde mental.

À margem das V Jornadas Hospitaleiras de Saúde Mental, que decorreu na Casa de Saúde Câmara Pestana, Helena Leal anunciou que no caso dos sem-abrigo, a CMF está a desenvolver um Plano Municipal em parceria com várias entidades, para uma resposta mais efectiva a esta problemática.

A aposta, sublinha Helena Leal “é caminhar no sentido da equidade, apoiando os mais vulneráveis, garantindo uma cidade cada vez mais segura, saudável e pensada para as pessoas”.

Helena Leal realçou que a autarquia tem “accionado, num trabalho conjunto com outras instituições, mecanismos necessários, para a promoção da saúde psicológica da população, reduzindo assim os riscos psicossociais e aumentando os fatores de proteção e resiliência”.

A autarquia irá continuar a desenvolver uma politica de proximidade, tentando a cada dia que passa, desenvolver e melhorar o resultado da nossa ação, no presente, mas acima de tudo, assegurando medidas que possam consolidar o futuro da nossa população." Helena Leal.

“Por muito que avance a ciência e a tecnologia, o valor imensurável das pessoas e das relações humanas, dificilmente será alcançado. Acreditamos que um sistema humanizado, será sempre um sistema mais forte e equilibrado, com impacto positivo em tudo o resto”, salientou Helena Leal, sublinhando que “a humanização começa em cada um de nós e que todos somos parte essencial nesta construção, na qual o nosso Município do Funchal fará sempre questão de se incluir”.