PSP detém traficante de droga e recupera velocípede no Porto Santo

O Comando Regional da Polícia de Segurança Pública da Madeira acaba de informar que ontem, dia 22 de Setembro de 2022, através da Esquadra do Porto Santo, da Divisão Policial de Machico, foi detido um cidadão português, de 23 anos, pelo crime de tráfico de estupefacientes, estando na posse de 27 doses de uma substância sintética conhecida por MDMA, e 18 doses de haxixe. O cidadão foi detectado ao desembarcar na referida ilha na posse do material ilícito, o qual foi apreendido. Seguem-se as subsequentes diligências de inquérito.

Também no mesmo dia, e na mesma ilha, a PSP tendo conhecimento da existência de um furto de velocípede avaliado em dois mil euros, efectuou diligências que permitiu a detecção e apreensão do referido velocípede que foi devolvido ao seu legítimo proprietário.

Apela-se a todos os cidadãos que comuniquem prontamente qualquer ilícito criminal de que sejam vítimas ou de que tenham conhecimento, a fim de permitir o início célere das diligências policiais ou de investigação.