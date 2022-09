Cardeal Tolentino Mendonça é o novo responsável pela Cultura e Educação do Vaticano

O cardeal José Tolentino Mendonça será o novo responsável pelo Dicastério para a Cultura e Educação do Vaticano, avança o jornal '7 Margens'.

A nomeação pode acontecer já no início da próxima semana.

Neste novo cargo, Tolentino Mendonça, vai passar a reunir as responsabilidades que até agora estavam atribuídas à Congregação da Educação Católica e ao Conselho Pontifício para a Cultura. Ou seja "a rede escolar católica do mundo inteiro, com 1.360 universidades católicas e 487 universidades e faculdades eclesiásticas com 11 milhões de alunos e outras 217 mil escolas com 62 milhões de crianças. No outro pelouro que passará a estar sob a sua tutela, o cardeal Tolentino coordenará o diálogo da Igreja universal com o mundo da cultura – não só a literatura ou as artes e o património, como também o desporto, a ciência e a Inteligência Artificial", explica o jornal, que cita fontes eclesiásticas.