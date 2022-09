80 novos enfermeiros reforçam robustez do Serviço Regional de Saúde

A Secretaria Regional de Saúde e Protecção Civil diz, através de um comunicado, que "o investimento na área de enfermagem continua a ser uma prioridade para o Serviço Regional de Saúde". Exemplo disso, reforça, "foi a recente abertura do procedimento concursal do SESARAM, publicado no dia 1 de Setembro, para a contratação de 80 novos enfermeiros para reforçar a robustez do Serviço Regional de Saúde".

Desde 2016 até ao final do primeiro semestre de 2022, foram contratados 554 enfermeiros para o exercício de funções no Serviço Regional de Saúde. Actualmente são 2 mil os profissionais desta área que asseguram a resposta à população da RAM, e a este número irão somar-se mais 80 enfermeiros que irão integrar o serviço público de saúde da RAM". Secretaria Regional de Saúde e Protecção Civil

De acordo com o mesmo comunicado, "os enfermeiros representam o maior grupo profissional afecto ao Serviço de Saúde da RAM e desempenham funções nos vários níveis de cuidados".

Actualmente, já são mais de 500 os enfermeiros especialistas no Serviço de Saúde da RAM". Secretaria Regional de Saúde e Protecção Civil

Realça ainda que "o Serviço Regional de Saúde incentiva e apoia a valorização e desenvolvimento profissional". E refere também que "entre 2019 e 2022, mais de 180 enfermeiros investiram na sua formação profissional", sendo que a maioria se encontra a frequentar cursos pós-graduados, pós-licenciaturas e mestrados, e sete profissionais estão a frequentar o doutoramento.

"Esta política de apoio e valorização dos recursos humanos vai ao encontro do preconizado no Programa de Governo em matéria de Recursos Humanos", concluiu.